living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

سلسلة منخفضات جوية باتجاه لبنان.. هذا ما ينتظرنا في القسم الثاني من شباط!

10
FEBRUARY
2026
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أفادت صفحة Lebanese daily weather المتخصصة بالأحوال الجوية ان الأجواء استقرت مؤقتًا فوق المنطقة مع درجات حرارة حول معدلاتها الموسمية أو أعلى بقليل على الساحل، فيما تشكّل الضباب فوق المرتفعات الجبلية، وترافقت الحالة مع أمطار خجولة ومحصورة ضمن نطاق ضيق.

ومن المتوقّع أن تعاود المنخفضات الجوية اختراق المنطقة اعتبارًا من ليل اليوم الثلاثاء، حيث تهطل الأمطار الخفيفة والمتفرقة وغير الشاملة ليلا ونهار الغد. وتشتدّ الهطولات بعد منتصف الليل، لتصبح أكثر انتظامًا بين الساعة 11 و12 من نهار الغد، مع تغطية السحب الرعدية مختلف المناطق اللبنانية.

وأضافت الصفحة: "يتزامن هذا الوضع مع موجات بردية ومطرية ونسبة صواعق مرتفعة، على أن تشتدّ الأمطار ظهرًا وعصرًا، قبل أن تنحسر ليل الأربعاء وصباح الخميس. أمّا الثلوج فتبقى محصورة بالمرتفعات الجبلية العالية، في إطار منخفض يُعدّ جيدًا من حيث غزارة الأمطار، لكن دون انخفاض كبير في مستوى تساقط الثلوج.

ولا تطول فترة الاستقرار، إذ يُتوقّع أن نتأثّر مجددًا بمنخفض جوي سريع الحركة ليل الجمعة.

ورغم درجات الحرارة المرتفعة نسبيًا هذا الأسبوع، تبقى الأمطار حاضرة فوق معظم المناطق بفضل الله، ما ينفي أي خطر جفاف، ويجعل الموسم المطري جيدًا وأفضل من الموسم السابق بكثير.

وتشير حركة الضغوط الجوية، بحسب الصفحة، إلى استمرار توالي الخيرات نحو المنطقة، حيث يُتوقّع أن يكون القسم الثاني من شهر شباط أبرد من قسمه الأول، مع تأثّرنا بمنخفضات جوية باردة إلى باردة جدًا.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2026. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout