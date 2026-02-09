بالصورة: هذا ما جرى في الضاحية!

نشرت صفحة " وينية الدولة " خبراً مفاده :"
في تطوّر لافت، تمكنت قوة من مكافحة الإرهاب والجرائم الهامة في الشرطة القضائية منذ وقت قصير من تنفيذ عملية أمنية في منطقة برج البراجنة، أسفرت عن توقيف المدعو حسن طه المعروف في المنطقة ومحيطها، وذلك على خلفية الاشتباه بتورطه في سلسلة سرقات استهدفت دراجات نارية خلال الفترة الماضية.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها صفحة وينية الدولة، جرى توقيف المشتبه به بعد متابعة ورصد لتحركاته، قبل أن يتم نقله إلى أحد المراكز الأمنية حيث باشر المحققون استجوابه بإشراف القضاء المختص، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
وأفادت مصادر متابعة أن العملية الأمنية جاءت بعد شكاوى متعددة من مواطنين في برج البراجنة والمناطق المجاورة حول تزايد سرقات الدراجات، ما استدعى تحركاً سريعاً من الأجهزة المعنية لوضع حد لهذه الظاهرة التي أثارت قلق السكان.