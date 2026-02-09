بالصورة: هذا ما جرى في الضاحية!

في تطوّر لافت، تمكنت قوة من مكافحة الإرهاب والجرائم الهامة في الشرطة القضائية منذ وقت قصير من تنفيذ عملية أمنية في منطقة برج البراجنة، أسفرت عن توقيف المدعو حسن طه المعروف في المنطقة ومحيطها، وذلك على خلفية الاشتباه بتورطه في سلسلة سرقات استهدفت دراجات نارية خلال الفترة الماضية.