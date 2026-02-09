بالفيديو: قتيل وإحراق منازل في هذه البلدة اللبنانية!

A + A -

شهدت محلة عقبة علما في قضاء زغرتا توتراً أمنياً مساء اليوم، على خلفية إشكال وقع فجراً بين أفراد من عائلتي "ح" و“ق”، تطوّر إلى إطلاق نار أسفر عن سقوط قتيل من عائلة "ح".وبحسب المعلومات، اندلع الخلاف بداية بسبب ضجيج الدراجات النارية، قبل أن يتصاعد الإشكال ويتحوّل إلى تبادل لإطلاق النار. وفي أعقاب الحادثة، أقدم عدد من الشبان المنتمين إلى عائلة "ح" مساءً على إحراق عدد من منازل عائلة "ق"، ما أدى إلى تفاقم حالة الاحتقان في المنطقة.وسادت أجواء من التوتر والحذر بين الأهالي، وسط مخاوف من تجدّد الاشتباكات أو اتساع رقعة الإشكال، فيما حضرت القوى الأمنية إلى المكان وعملت على تعزيز انتشارها لضبط الوضع ومنع أي أعمال انتقامية إضافية.وتتواصل الاتصالات والمساعي لاحتواء التوتر وتهدئة النفوس، في ظل دعوات محلية إلى تحكيم العقل وترك القضية للقضاء المختص، منعاً لانزلاق الأمور نحو مزيد من التصعيد.