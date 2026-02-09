تدابير سير على الأوتوستراد الشرقي الممتدّ من نهر إبراهيم حتّى المدفون!

A + A -

صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّةما يـــــــلي:ستقوم إحدى الشركات المتعهّدة بتنفيذ أعمال “زرع مسامير عاكسة للنور” على الأوتوستراد الشرقي الممتدّ من نهر إبراهيم حتّى المدفون، اعتبارًا من الساعة 22:00 من مساء 9-02-2026 ولغاية الساعة 05:00 من فجر اليوم التالي، وذلك يوميًّا حتّى الانتهاء، باستثناء يومي السبت والأحد.ستؤدّي هذه الأعمال إلى تحويل السير على الطّريق البحريّة، عند الحاجة.يُرجى من المواطنين أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام.