قاسم: لا أحد يلعب بيننا وبين رئيس الجمهورية!

9
FEBRUARY
2026
أدلى الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بسلسلة مواقف تناولت ملفات داخلية وسياسية وأمنية، شدد فيها على ضرورة الاهتمام بطرابلس ومعالجة قضية المباني المتداعية وإعطاء الناس بدل إيواء لتأمين سكن لائق لهم.

وأكد قاسم أنه "لا أحد يلعب بيننا وبين رئيس الجمهورية فالحمد لله زيارة رئيس كتلة الوفاء للمقاومة إليه كانت زيارة جيدة للمتابعة وللتنسيق وتنظيم الخلاف ومواجهة التحديات".

ولفت إلى أن "أهم ما في زيارة رئيس الحكومة للجنوب هو أنه أعلن أن الدولة ستبدأ الإعمار حتى لو لم يتوقف العدوان"، معتبراً أن "منع إعادة الإعمار بحجة أن المطلوب إنجاز حصرية السلاح أولاً، لكن في الحقيقة منع إعادة الإعمار هو من أجل إيجاد شرخ بين المقاومة وبين أهلها".

كما أشار إلى أن "دخول قوة إسرائيلية راجلة إلى بلدة الهبارية لاختطاف قيادي في الجماعة الإسلامية يمثل سلباً لأمن لبنان وسيادته"، مضيفاً أن "علينا منع العدو الإسرائيلي من أطماعه التوسعية والحل في أن نكون أقوياء ونقاوم".

وأكد قاسم أن "الوعي عند الجيش والمقاومة والشعب أدى إلى وأد الفتنة في مهدها ولم تحصل الفتنة التي كانوا يريدونها لتخريب البلد"، مشيراً إلى أن "المقاومة ليست منفصلة عن الشعب فالمقاومة هي الشعب والشعب هو المقاومة".
وفي الإطار السياسي، قال إن "اللقاء القيادي بين حزب الله وحركة أمل ناقش الانتخابات وكيفية التعاون وتسريع وإعادة الإعمار ومواجهة العدوان"، مؤكداً أن "حركة أمل وحزب الله جسد واحد ورأي واحد في القضايا الأساسية".
