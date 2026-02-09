living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خاص - هكذا يتحرك "المستقبل" نحو الانتخابات...

9
FEBRUARY
2026
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-


في انتظار كلمة رئيس تيار المستقبل سعد الحريري في ذكرى 14 شباط، تشير المعطيات السياسية إلى أن التيار يتجه لخوض الانتخابات النيابية المقبلة، استنادا إلى الحراك الذي يقوده منسّق تيار المستقبل أحمد الحريري في مختلف المناطق.

ورغم تأكيد مصادر مقربة أن الرئيس الحريري لن يعود إلى الحياة السياسية، وأنه سيغادر إلى دولة الإمارات بعد إحياء ذكرى 14 شباط، إلا أن المعلومات المتوافرة تفيد بأن شخصيات أساسية لا تزال ضمن إطار تيار المستقبل ستخوض الاستحقاق الانتخابي المقبل.

وتؤكد المصادر أن لقرار الذي اتخذه التيار بات شبه محسوم، لجهة عدم التحالف مع الأحزاب السياسية، والتوجه بدلًا من ذلك نحو تشكيل لوائح تضمّ شخصيات مستقلة.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر مطلعة أن النائبة السابقة بهية الحريري والنائب السابق إبراهيم عازار سيتواجدان على لائحة واحدة، في إطار الترتيبات الجارية لخوض المعركة الانتخابية.
وترجح الأوساط السياسية أن يتمكن تيار المستقبل من دخول المجلس النيابي بما يقارب ثمانية نواب، في حال جرت الانتخابات في مواعيدها الدستورية، ما يعكس حضورا وازنا رغم المرحلة السياسية الدقيقة التي يمرّ بها التيار.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2026. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout