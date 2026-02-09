خاص - هكذا يتحرك "المستقبل" نحو الانتخابات...

A + A -

في انتظار كلمة رئيس تيار المستقبل سعد الحريري في ذكرى 14 شباط، تشير المعطيات السياسية إلى أن التيار يتجه لخوض الانتخابات النيابية المقبلة، استنادا إلى الحراك الذي يقوده منسّق تيار المستقبل أحمد الحريري في مختلف المناطق.ورغم تأكيد مصادر مقربة أن الرئيس الحريري لن يعود إلى الحياة السياسية، وأنه سيغادر إلى دولة الإمارات بعد إحياء ذكرى 14 شباط، إلا أن المعلومات المتوافرة تفيد بأن شخصيات أساسية لا تزال ضمن إطار تيار المستقبل ستخوض الاستحقاق الانتخابي المقبل.وتؤكد المصادر أن لقرار الذي اتخذه التيار بات شبه محسوم، لجهة عدم التحالف مع الأحزاب السياسية، والتوجه بدلًا من ذلك نحو تشكيل لوائح تضمّ شخصيات مستقلة.وفي هذا السياق، كشفت مصادر مطلعة أن النائبة السابقة بهية الحريري والنائب السابق إبراهيم عازار سيتواجدان على لائحة واحدة، في إطار الترتيبات الجارية لخوض المعركة الانتخابية.وترجح الأوساط السياسية أن يتمكن تيار المستقبل من دخول المجلس النيابي بما يقارب ثمانية نواب، في حال جرت الانتخابات في مواعيدها الدستورية، ما يعكس حضورا وازنا رغم المرحلة السياسية الدقيقة التي يمرّ بها التيار.