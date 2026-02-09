living cost indicators
"إدعاءات خطيرة" ضد إحدى المستشفيات.. وتوضيح!

أصدرت مستشفى دار الأمل الجامعي بياناً جاء فيه:
عطفاً على الخبر الصادر عن جريدة الرأي الكويتية بتاريخ 07/02/2026 والمتضمن ادعاءات خطيرة بحق مستشفى دار الأمل الجامعي في لبنان واتهامها بدعم الإرهاب، يهم إدارة المستشفى أن توضح ما يلي:

1- ان ما ورد في البيان عار تماماً عن الصحة والواقع ولا يستند إلى أي دليل قانوني أو قضائي أو تحقيق رسمي صادر عن جهة مختصة لبنانية.

2- ان المستشفى هي مؤسسة صحية مرخصة أصولاً وتعمل وفق القوانين والأنظمة اللبنانية المرعية الإجراء وهدفها الوحيد تقديم الخدمات الطبية والإنسانية لجميع المرضى دون تمييز بالجنسية أو المذهب أو الإنتماء وقدمت أغلى ما لديها في سبيل الإنسانية. وهي مؤسسة  غير تابعة لأي جهة سياسية أو حزبية ولا وجود لأي وصاية عليها من أي فريق سياسي، لا بل هي شركة خاصة مساهمة مستقلة وفقاً للقوانين اللبنانية.

3- نستنكر و ندين تشويه سمعة المستشفى و ننفي الاتهامات المغرضة بحقنا ما يشكل مساسا بعمل القطاع الصحي واداء رسالته الانسانية.

4- تؤكد إدارة المستشفى استمرارها في آداء رسالتها الطبية والإنسانية وفق أعلى المعايير المهنية والقانونية وتدعو دولة الكويت الشقيق إلى زيارة المؤسسة والتحقق من كيفية سير الأعمال لما فيه خير للعلاقات التاريخية بين دولة لبنان ودولة الكويت الشقيق.

5- تضع المستشفى جميع بياناتها المالية والصحية بتصرف الجهات المختصة والرسمية من أجل مواجهة ودحض هذه الادعاءات.
