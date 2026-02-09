ألان وعلي.. شابان يفارقان الحياة خلال أنشطة رياضية ووزارة الشباب تنعيهما!

A + A -

صدر عن وزارة الشباب والرياضة بيان نعت فيه الشابين محمد علي دعبول وألان باسيل، اللذين توفّيا بشكل مفاجئ خلال مشاركتهما في أنشطة رياضية أُقيمت يوم أمس 8 شباط 2026. وتقدّمت الوزارة، باسمها ونيابة عن العائلة الرياضية، بخالص العزاء والمواساة إلى ذوي الشابين، موضحةً أنّ الوفاة الأولى وقعت أثناء مشاركة دعبول في سباق نصف الماراتون في مدينة جبيل، فيما حصلت الوفاة الثانية خلال مشاركة باسيل في بطولة مصارعة الذراع التي أُقيمت في ذوق مصبح. وأعربت الوزارة عن حزنها العميق إزاء الحادثتين، مؤكدةً في بيانها أنّها تتابع مع الجهات المنظمة والمختصة تفاصيل وأسباب حالتي الوفاة.