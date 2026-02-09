بعد مأساة طرابلس… قرارات عاجلة من وزيرة التربية

A + A -

صدر عن المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي بيان جاء فيه أنّ وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي تابعت ما شهدته مدينة طرابلس ببالغ الحزن والأسى، معربةً عن أسفها لتكرار حوادث سقوط الأبنية على رؤوس قاطنيها، وما نتج عنها من عدد كبير من الضحايا والجرحى. وأشار البيان إلى أنّ الوزيرة أوعزت، انطلاقًا من موقعها، إلى وحدة الهندسة في وزارة التربية التنسيق مع بلدية طرابلس لاستكمال مسح المدارس في عاصمة الشمال، والتأكّد من سلامتها وعدم وجود أي أخطار ناجمة عن أبنية مجاورة. ولفت إلى أنّها كانت قد اتخذت قرارًا بإخلاء مدرستين تحيط بهما أبنية متصدّعة، على أن يُنقل التلامذة إلى مدارس آمنة.كما أفاد البيان بأن وزيرة التربية وضعت مبنى “الفندقية” في المدينة، الذي يتّسع لنحو أربعين عائلة، بتصرّف العائلات القاطنة في مبانٍ مهدّدة، كملجأ موقت. وأكّد أنّها أبدت استعدادها لوضع أي مساحات أو أبنية شاغرة تابعة لوزارة التربية بتصرّف الأجهزة المختصّة لإيواء العائلات، إلى حين التوصّل إلى حلّ مستدام. وختم البيان بالإشارة إلى أنّ الوزيرة تناشد إدارات المدارس الخاصة في طرابلس والجوار، التي تمتلك أبنية يمكن استخدامها كمراكز إيواء موقتة، وضعها بتصرّف الجهات المعنيّة، شرط ألّا يؤثّر ذلك على سير العام الدراسي.