التغييرات داخل "الحزب".. ما هدفها؟!

نقلت وكالة "الأناضول" عن مصادر قريبة من "حزب الله أن الحزب يشهد بقيادة أمينه العام عملية إعادة هيكلة لجسمه التنظيمي، على خلفية الانتكاسة العسكرية في الحرب الأخيرة وما خلّفته من انعكاسات سلبية على مختلف المستويات، وبحسب المصادر ذاتها، فإن استقالة وفيق صفا، التي تسربت إلى وسائل الإعلام السبت، أظهرت إلى العلن وجود تغييرات عديدة يجريها الحزب داخل صفوفه، تشمل إعادة توزيع مهام عدد من الشخصيات، في إطار يتسم بتكتم شديد، وتحت إشراف مباشر من الأمين العام نعيم قاسم. وأفادت المصادر بأن التغييرات في الهيكلية التنظيمية جاءت عقب تحقيقات داخلية أجراها «حزب الله» خلال الأشهر القليلة الماضية، بهدف سدّ الثغرات التي كشفتها الحرب الأخيرة، والاغتيالات التي طالت قيادات بارزة، إضافة إلى إعادة تنظيم العلاقة مع مؤسسات الدولة.