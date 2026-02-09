بالفيديو - تفاصيل العملية الاسرائيلية في لبنان.. اقتحام منزل "عطوي" وتقييد زوجته!

A + A -

فيديو من محيط منزل الأسير عطوي عطوي في الهبارية pic.twitter.com/9pFD5ARCpe — tayyar.org (@tayyar_org) February 9, 2026

علمت الاخبار أن عملية خطف عطوي حصلت بعد تسلل قوة إسرائيلية راجلة من طريق موقع رويسات العلم باتجاه تلة سدانة بعمق 4 كيلومترات واجتيازها الشوارع الرئيسية للبلدة قبل اقتحام منزله واعتقاله وتقييد زوجته ومصادرة أوراق وأغراض خاصة.في حين كتب أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عبر حسابه على منصة اكس، أنّه في عملية ليلية في منطقة جبل روس (هار دوف) بجنوب لبنان، أقدمت قوات الفرقة 210 على اعتقال عنصر بارز في تنظيم الجماعة الإسلامية.وأوضح أنّ العملية جاءت في ضوء مؤشرات استخبارية جُمعت على مدى الأسابيع الأخيرة، حيث داهمت قوات الجيش خلال ساعات الليلة الماضية مبنى في المنطقة واعتقلت العنصر المذكور، الذي جرى نقله إلى داخل إسرائيل للتحقيق، لافتًا إلى أنّه عُثر داخل المبنى على وسائل قتالية.وأضاف أنّ تنظيم الجماعة الإسلامية نفّذ على امتداد فترة الحرب، وكذلك في الأيام الأخيرة، أعمالًا عدائية ضد إسرائيل ومواطنيها على الجبهة الشمالية، مؤكدًا أنّ قوات الجيش ستواصل العمل لإزالة أي تهديد على إسرائيل.