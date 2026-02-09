living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هل من معنى للمارونية خارج لبنان؟

9
FEBRUARY
2026
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أنطوان قسطنطين -

من حَسنات الأعياد أنّها تُذكّر الإنسان بمحطات ترتبط بوجوده، ماضياً ومُستقبلاً. عيد مار مارون، الناسِك السرياني الذي توفّي في مطلع القرن الخامس الميلادي، مناسبة ليتذَكّر الموارنة الذين يحملون اسمه، أنّ إيمانهم المسيحي لَمْ يكن يوماً مَعزولاً عن الجغرافيا، ولا الروح منفصلة عن التراب. منذ أن اختار مارون ورهبانه البرّية سبيلاً للحُرية الروحانية، تشكّل تدريجاً وعي جَماعي يرى في الحُرية شرطاً لصدق الشهادة وفي الانتماء امتداداً للإيمان. على هذا العَهد ارتبط الموارنة بأرض لبنان، لا بوَصفه حصناً فحَسب، بَلْ باعتباره مساحة حرّية في مشرق أثقله الانغلاق، وأدماه العنف في مراحِل طويلة ومتعدِّدة من تاريخه.

شهادة الموارنة للمسيح لم تنحصر بالإيمان، بَلْ ترافقت أيضاً مع تشبُّثهم بأرض صعبة، وعِرة، لكنّها حُرّة. أرض لَمْ تُخضِعهم، بَلْ صاغت شخصيّتهم. صلابة الصَخر، وعناد السنديان، وطبيعة الجبال الفريدة في هذا المشرق، حوّلت الحرّية من مفهوم لاهوتي إلى خيار حياة دفع الموارنة ثمنه احياناً دماً، لكنّه أنتج قداسة ومجتمعاً واقتصاداً ودوراً. انفتاحهم وتعاونهم مع شركائهم في الأرض جعَلا من لبنان وطناً ومن ثم دولة. في مشرق الأديان نجح الموارنة في ممارسة إيمانهم من دون الحاجة إلى بناء دولة دينية تيوقراطية. تمسّكوا بالحرّية ليحفظوا للإيمان معناه، وللإنسان كرامته. مع فخر الدين المَعني الكبير، ودروز لبنان الجبل، كانوا أول مَن قدَّم فكرة الوطن الجامع، وفي مطلع القرن العشرين قدّموا مع سواهم من المتنوِّرين من الطوائف الأخرى خيار الدولة، إطاراً مدنياً يحتضن التنوّع الديني والثقافي، لا أداة لفرض هوية واحدة. بهذا المعنى، لم يكن لبنان الكبير فقط نتاج توازنات دولية عابرة، بل ثمرة نضال ووعي وبناءٍ روحي وثقافي، حقّقته نهضة فكرية وقيَم وقوة مجتمع واقتصاد.

غير أنّ الأرض والوجود الحرّ ليسا إرثاً مكتسباً، بل مسؤولية متجدِّدة، تفرض على الموارنة اليوم كما على جميع اللبنانيِّين واجب حماية الوطن من التفكّك، وحماية أنفسهم من خطيئة الإنعزال وخطر تحويل الخوف إلى هوية. كلّما شعر الموارنة بالخطر، غلبت لديهم غريزة الدفاع عن الوجود، وهذا حقّ؛ لكنّ التحدّي الحقيقي يكمن في مرحلة ما بعد زوال الخطر، أيّ في العودة إلى دورهم الطبيعي روّاداً في الانفتاح، وصنّاع جسور بين الثقافات، وأصحاب مشروع حداثة لا يخاف التطوّر ولا يساوم على الحرّية. لقد أثبتت التجربة أنّ الموارنة، حين ينغلقون، يضعفون، وحين ينفتحون، يقوون ويقوى لبنان معهم.

نجاحهم ليس في الإنكفاء، بَلْ في الريادة. قدَرهم صناعة دور متجدِّد لهم وللبنان، كما حصل في القرن الماضي. واجبهم قيادة بناء الدولة المدنية العصرية والعادلة التي وحدها، تحمي حرّية المُعتَقد وتدير التنوّع، تحت سقف المساواة أمام القانون. المعركة اليوم هي إخراج الدولة من خنادق الطائفية والمذهبيات، وتجديد معنى الشراكة الوطنية المتوازنة وابتكار اقتصادٍ منتج وواضح المَعالِم. لبنان يحتاج إلى الموارنة كما يحتاجون هم إليه. من دونه يصبحون جماعة بلا أفق، ومن دونهم يفقد مبرِّر وجوده كوطن مستقل. مسؤولية أصحاب الوعي والقرار بين الموارنة أن يطردوا شياطين الإنغلاق والتقسيم، وأنْ يواجِهوا بجرأةٍ الأغبياء والمتاجرين بالتخويف.

قدَر الموارنة أن يبقوا حرّاساً للحرّية، متطرّفين في تقديسها، مؤمنين بأنّ السلام يولد من الانفتاح والحق، لا من التَزمُّت والظلم، وأنّ الإيمان يذبل من دون الحرّية، وأنّ عظمة الماضي هي في أن يكون دافعاً لصناعة المستقبل لا في أن يجتَرّ ذاته. بهذا الوعي فقط، يبقى لبنان وطناً يملك دوراً وتاريخاً. أمّا إذا سقط الدور، فيضمحلّ الوجود ويصبح لبنان مجرّد ذكرى في التاريخ. هذا هو التحدّي الحقيقي، وعلى الموارنة بدءاً من متنَوّريهم أن يختاروا ويبادروا، لأنّ إحجامُهم يُقصيهم حتماً، فيتحكّم بهم جُهّالهم وينهزم العَقل أمام الغريزة.
الجمهورية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2026. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout