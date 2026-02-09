living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم الأثنين 9 شباط 2026

9
FEBRUARY
2026
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 البناء: خفايا وكواليس


خفايا
قالت مصادر سياسية بارزة إن ما حملته زيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى الجنوب من إشارات تأكيد على تجاوز العلاقة بين المقاومة والسلطة مرحلة القلق من الصدام التي خيّمت على الأجواء بعد الحديث عن المرحلة الثانية من حصر السلاح وإن ما جرى في لقاء رئيس الجمهورية مع رئيس كتلة الوفاء للمقاومة يصبّ في الاتجاه ذاته وضمان إقرار الموازنة بتصويت الثنائي رغم انقلاب القوات عليها وما تضمّنته الموازنة لإعادة الإعمار خطوة أخرى في السياق ذاته، لكن ما رافق زيارة قائد الجيش إلى واشنطن من رفض قائد الجيش لتصنيف المقاومة إرهاباً أكمل السلسلة ومنحها بعداً إقليمياً دولياً بعدما بدا أن كلام قائد الجيش لم يؤثر على ما كان مقرّراً من مساعدات أميركية مخصصة بـ 300 مليون دولار لحساب الجيش ولا على زيارة قائد الجيش التي كانت مقرّرة للسعودية ما يمنح نظرية احتواء السلاح والحرص على أولوية السلم الأهلي تتفوّق على دعوات حصر السلاح داخلياً وخارجياً.

 

كواليس
توقعت جهات أميركيّة بحثية تتابع مسار الانتخابات النصفية المقرّرة للكونغرس في الخريف القادم أن فضائح ملفات ابشتاين سوف تترك بصمات أساسية على هذه الانتخابات بما يحرم الحزبين الجمهوري والديمقراطي من عدد من الشخصيّات وما يفتح الطريق أمام شخصيات شابة ينتمي أغلبها إلى يسار الحزب الديمقراطي الذين أظهرتهم تظاهرات تأييد غزة والاحتجاج على شرطة الجمارك متوقعة أن تغيب قضية العلاقة مع “إسرائيل” وقضية العنصرية عن الخطابات الانتخابية في عدد كبير من الولايات الأميركية.


 

 

 اللواء: أسرار

  لغز
  يحرص وزير المال على البحث في ملفات الزيادات للقطاع العام على قاعدة تجنُّب الوقوع في «فخ التضخم» وتحميل الدولة مزيداً من العجز المالي، ممَّا سيؤدي إلى إضعاف القوة الشرائية لليرة وتبخُّر مفعول الزيادات المتوقعة!  


  غمز
 لوحظ أن وزير الإعلام والتلفزيون الرسمي غابا عن المواكبة الميدانية المباشرة لتنقلات رئيس الحكومة في زيارته الجنوبية كما عملت محطات التلفزة الأخرى، بحجة «عدم توفر الإمكانيات»!  



  همس
 طلب الرئيس نبيه برّي من نواب حركة أمل وحزب الله مواكبة زيارة رئيس الحكومة إلى الجنوب كلٌّ حسب الأقضية التي يمثلها لتعزيز صورة عودة الدولة وتأكيد جدّية العمل على إطلاق ورشة الإعمار ! 






  نداء الوطن: أسرار

 تابعت بعثات دبلوماسية باهتمام لافت زيارة الرئيس نواف سلام إلى الجنوب وسجّلت بارتياح واضح حجم الحفاوة الشعبية التي لقيها، معتبرة أن محاولات الاعتراض التي رافقت الزيارة لم تنجح في التأثير على المشهد العام، الذي عكس تمايزًا بين المزاج الشعبي المؤيد لحضور الدولة وخيارات بعض القوى التي بدت خارج هذا السياق.

 اعتبر سياسي مخضرم شارك في محطات التسوية الداخلية أن تأكيد الرئيس نبيه بري إجراء الانتخابات في موعدها المحدد يحمل في طياته مؤشرًا معاكسًا، مرجحًا أن يكون هذا الموقف جزءًا من مسار يقود عمليًا إلى خيار التمديد تحت وطأة التعقيدات السياسية واللوجستية.

استهجنت فاعليات بيروتية التشويش من قبل عضو في البلدية على جو الوئام الغالب داخل المجلس البلدي والذي يحاول عبر سلسلة تسريبات الإضرار بمصلحة العاصمة لغايات شخصية.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2026. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout