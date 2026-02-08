خاص - تسوية انتخابية على نار هادئة.. وجلسة نيابية في آذار؟

A + A -

تتوقع مصادر سياسية أن يدعو رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة للمجلس بين ٥ و١٥ آذار المقبل لمناقشة الملف الانتخابي وقانون الانتخابات تحديداً لحسم مصير الانتخابات بحال لم تحسم الحكومة موقفها من القانون النافذ لجهة إصدار المراسيم التطبيقية. وتعتقد المصادر أنه عندما يدعو بري الى هذه الجلسة ستكون نضجت الظروف لتسوية انتخابية يجري طبخها على نار هادئة بين الأطراف المعنية قد تُفضي الى إلغاء الدائرة ال ١٦ ويصبح اقتراع المغتربين في لبنان يرافقه تمديد تقني لشهرين لكي يتسنى للقوى السياسية والمرشحين خوض المعركة الانتخابية وكذلك تنظيم اقتراع المغتربين وفق هذا التعديل.