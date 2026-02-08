A + A -

بعض ما جاء في مانشيت الديار:

كشف مصدر عن ان لقاء الرئيس عون ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد «ساده جو ايجابي، وانه فتح الباب مجددا لاستئناف التواصل والحوار بين رئيس الجمهورية وحزب الله، للتعاطي ومتابعة هذا الموضوع، اي موضوع «حصر السلاح» ومواضيع اخرى».واضاف «ان تصريح رعد بعد اللقاء، وبيان كتلة نواب الحزب، تركا ارتياحا لدى قصر بعبدا، وانطباعا عن تحسن العلاقة مجددا بين الرئيس عون والحزب، وانه يمكن القول ان الحرارة عادت إلى خط التواصل بين رئيس الجمهورية والحزب، وان هذا المسار مرشح للتطور، ويبعث على الاعتقاد بتجاوز جلسة خطة شمالي الليطاني من دون تداعيات سلبية».