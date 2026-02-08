عناوين الصحف ليوم الأحد 8 شباط 2026

A + A -

النهار: سلام يحيي ذكرى تأليف حكومته من المنطقة الجنوبية... "حزب الله" يمضي في ازدواجية الموقف من الدولة







الديار: استقبال حافل لسلام في الجنوب... وعودة حرارة التواصل بين عون وحزب الله

هيكل عاد من واشنطن بتأكيد استمرار دعم الجيش والمشاركة في مُؤتمر باريس

الانتخابات في أيّار... وفتوى دستوريّة عن طريق الحكومة لقضيّة تمثيل ومُشاركة الاغتراب















الأنباء الكويتية: سلام من الجنوب: وجود الدولة رسالة في وجه الاعتداءات



الشرق الأوسط السعودية: نتنياهو يلتقي ترمب في واشنطن الأربعاء للتباحث في ملف المفاوضات مع إيران

