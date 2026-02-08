الأنباء الكويتية: كلام العماد هيكل كرره رئيس الوفد العسكري إلى «الميكانيزم» العميد تابت عن عقيدة الجيش اللبناني

A + A -

الأنباء الكويتية: لم يفاجئ الموقف الذي طالع به قائد الجيش العماد رودولف هيكل مضيفه السيناتور الأميركي ليندساي غراهام في واشنطن اللبنانيين.

فقد كرر هيكل ما سبق ان قاله للموفدة الأميركية السابقة مورغان أورتاغوس يوم التقاها في زيارتها الثانية إلى بيروت، اذ لم يكن عين في منصبه اثناء زيارة أورتاغوس الأولى التي أدلت فيها بتصريح من منبر القصر الجمهوري في بعبدا.

كان القائد العماد هيكل القادم من مؤسسة عسكرية ذات عقيدة وطنية تصنف فيها إسرائيل عدوة للبنان، واضحا في مخاطبة ضيفته في مكتب القائد باليرزة.

وكلام هيكل كرره رئيس الوفد العسكري إلى لجنة مراقبة وقف اطلاق النار «الميكانيزم» العميد نيكولاس تابت عن عقيدة الجيش اللبناني.