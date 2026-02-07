الصحافي محمد حمية: أصبح الجنرال هيكل أبرز مرشح رئاسيّ ..

A + A -

كتب الصحافي محمد حمية: قال مرجع سياسي إن قائد الجيش الجنرال رودولف هيكل في جواب على سؤال محرج عبّر عن موقف الدولة اللبنانية الذي تتهرّب القوى السياسية المشاركة في مؤسسات الدولة التصريح به وربما تجيب بجوابين متناقضين في السر، بينما الجنرال هيكل قدّم جواباً واحداً للعلن والسر معاً، ولكن الذي ربما لم ينتبه له الجنرال هيكل ولم ينتبه له الذين ينتقدونه هو أنه منذ أمس، أصبح الجنرال هيكل أبرز مرشح رئاسيّ بعد نهاية ولاية الرئيس العماد جوزف عون، لأن التيارين الأوسع شعبيّة في لبنان هما تيار الجيش وتيار المقاومة وهما ينظران إليه كبطل شجاع وأيقونة وطنيّة وقد حقق بموقفه بين التيارين وحدة تاريخية عميقة يصعب كسرها وأسس لثقافة جامعة يكفي أن تشكّل معادلة المقاومة ليست إرهاباً في السياق اللبناني هي معادلتها التأسيسية.