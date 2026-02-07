living cost indicators
الحزب الشيوعي ينعي المهندس المعماري الكبير رهيف فياض

7
FEBRUARY
2026
ينعي الحزب الشيوعي اللبناني الى شعبنا وشعوبنا العربية وقواها اليسارية، الوطنية، والديمقراطية، ونقابة المهندسين والجسم الهندسي والجامعة اللبنانية وأساتذتها، القائد الشيوعي والمهندس المعماري الكبير الرفيق رهيف فياض. ولد فقيدنا الغالي عام 1936، وانتسب الى الحزب وهو في السادسة عشرة من عمره، وبقي على قناعاته ومبادئه حتى الرمق الأخير. 

لعب قائدنا الكبير دورا سياسيا هاما في مختلف المحطات المفصلية والخطيرة في تاريخ نضال شعبنا وحزبنا لا سيما خلال عمله السرّي. تدرّج الرفيق رهيف في تحمل المسؤوليات الحزبية على اختلافها، وكان لسنوات عضوا في المكتب السياسي، وأحد قيادات حزبنا التاريخيين ممن لعبوا دورا هاما في المؤتمر الثاني للحزب. 

رهيف فياض قامة فكرية وعلمية وتربوية. مهندس معماري حائز على دكتوراه فخرية من الجامعة اللبنانية، فهو الأستاذ الجامعي المميّز ممن أمضوا حوالي 47 عاما يدرّس ويشرف ويوجّه الأجيال الصاعدة. للرفيق رهيف 18 كتابا، إضافة الى العديد من الدراسات الهندسية والمقالات الفكرية والسياسية. من مكتبه الهندسي في منطقة الاونسكو أشرف مع العديد من المهندسين على التخطيط واعداد المشاريع المعمارية لعشرات المؤسسات الأجتماعية والدينية والسياحية والأبنية في لبنان والدول العربية والافريقية والأوروبية. آخر عطاءاته إعادة بناء أحياء ضاحية بيروت الجنوبية التي هدّمها العـدو الصهـ.ـيوني عام 2006 ومستشفى النجدة الشعبية في عكار - مستشفى الدكتور غسان الأشقر-. 

تكريما لأعماله أقيمت للرفيق الراحل احتفالات تكريمية في العديد من الدول العربية ولبنان. برحيل الرفيق رهيف فياض يخسر حزبنا ولبنان واحدا من كبار رجالاته الأبرار الذين رفعوا أسمه عاليا في فضاء الفكر والسياسة والثقافة والابداع على دروب النضال من اجل وطن حر وشعب سعيد. 

فالى زوجته الرفيقة يولا ولولديه الوزير السابق وليد، وبسام وأفراد عائلته الكريمة وأقربائه ورفاقه ومحبيه أحر التعازي. 

تقبل التعازي يوم غد الأحد 8 الجاري قبل الدفن وبعده في صالون كنيسة نياح السيدة – شارع المكحول، رأس بيروت  اعتبارا من الساعة الثانية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساء، ويوم الأثنين 9 الجاري  ابتداء من الساعة الحادية عشرة ولغاية الساعة السادسة مساء ويوم الثلاثاء 10 الجاري من الساعة الواحدة بعد الظهر ولغاية الساعة السادسة مساء.

