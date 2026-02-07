بالصورة: الموت يفجع الوزير السابق وليد فياض!

A + A -

فجع وزير الطاقة السابق وليد فياض بوفاة والده الدكتور رهيف جبرائيل فياض .



يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر الأحد ٨ الجاري في كنيسة نياح السيدة الأرثوذكسية، شارع المكحول، رأس بيروت.



تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون كنيسة نياح السيدة للروم الأرثوذكسية، شارع المكحول، رأس بيروت ابتداءً من الساعة الثانية عشرة ظهرًا ولغاية الساعة السادسة مساءً ويوم الإثنين ٩ الجاري في صالون الكنيسة ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً، ويوم الثلاثاء ١٠ الجاري في صالون الكنيسة ابتداءً من الساعة الواحدة بعد الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.