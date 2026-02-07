خاص - مراسلة من أرشيف إبستين تثير تساؤلات: من هو شلومو الضابط اللبناني الرفيع؟!

A + A -

خاص tayyar.orgضمن الوثائق التي نُشرت في إطار الإفراج القضائي عن مراسلات جيفري إبستين، برزت مراسلة إلكترونية تعود إلى تشرين الأول ٢٠١١، مرسَلة من رجل الأعمال الأميركي توم بريتزكر إلى حساب مرتبط بإبستين، يتضمن إشارة إلى شخص يُدعى Shlomo في سياق يحمل طابعًا مثيرًا.وجاء في نص الرسالة:If OK w you, Shlomo will join us for lunch on Sunday. What time?Among other things, Shlomo was the senior commander of the Lebanese army fo= a week while he was with the IDF....don't ask.يتضّح أن المراسلة تعرّف عن شلومو أنه "كان الضابط الرفيع في الجيش اللبناني لأسبوع، بينما كان مع الجيش الإسرائيلي”، وهي عبارة غير مألوفة ويرجّح أنّها كُتبت بإبهام مقصود.لا تتضمن الرسالة اسمًا كاملاً أو أي معطيات تعريفية تسمح بتحديد هوية شلومو، ولا تقدّم أدلة يمكن البناء عليها لتأكيد صحة الادعاء الوارد فيها، لذا يُفترض أن يتم التدقيق في محتواها، خصوصًا أن الأرشيف يُظهر زيارة وفد عسكري لبناني رفيع إلى واشنطن في تشرين الاول ٢٠١١، أي في التوقيت نفسه للمراسلة الإلكترونية.يعكس هذا النوع من الخطاب، كما يظهر في مراسلات إبستين، أسلوب تواصل متداولاً داخل دوائر ضيقة من رجال الأعمال والنفوذ، حيث تُستخدم تعبيرات مبهمة أو ساخرة عند الحديث عن قضايا حساسة، من دون اعتبار لانعكاساتها السياسية أو الرمزية.تكمن أهمية هذه الرسائل في مضمونها الحرفي كما في ما تكشفه عن طبيعة اللغة المتداولة داخل شبكات مغلقة، تجمع بين المال والنفوذ والعلاقات غير الرسمية، وتتعامل مع ملفات حسّاسة بقدر كبير من التبسيط والإبهام.