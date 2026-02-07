living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خاص - مراسلة من أرشيف إبستين تثير تساؤلات: من هو شلومو الضابط اللبناني الرفيع؟!

7
FEBRUARY
2026
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
خاص tayyar.org 
ضمن الوثائق التي نُشرت في إطار الإفراج القضائي عن مراسلات جيفري إبستين، برزت مراسلة إلكترونية تعود إلى تشرين الأول ٢٠١١، مرسَلة من رجل الأعمال الأميركي توم بريتزكر إلى حساب مرتبط بإبستين، يتضمن إشارة إلى شخص يُدعى Shlomo في سياق يحمل طابعًا مثيرًا.
وجاء في نص الرسالة:
If OK w you, Shlomo will join us for lunch on Sunday. What time?
Among other things, Shlomo was the senior commander of the Lebanese army fo= a week while he was with the IDF.
...don't ask.
يتضّح أن المراسلة تعرّف عن شلومو أنه "كان الضابط الرفيع في الجيش اللبناني لأسبوع، بينما كان مع الجيش الإسرائيلي”، وهي عبارة غير مألوفة ويرجّح أنّها كُتبت بإبهام مقصود.
لا تتضمن الرسالة اسمًا كاملاً أو أي معطيات تعريفية تسمح بتحديد هوية شلومو، ولا تقدّم أدلة يمكن البناء عليها لتأكيد صحة الادعاء الوارد فيها، لذا يُفترض أن يتم التدقيق في محتواها، خصوصًا أن الأرشيف يُظهر زيارة وفد عسكري لبناني رفيع إلى واشنطن في تشرين الاول ٢٠١١، أي في التوقيت نفسه للمراسلة الإلكترونية. 
يعكس هذا النوع من الخطاب، كما يظهر في مراسلات إبستين، أسلوب تواصل متداولاً داخل دوائر ضيقة من رجال الأعمال والنفوذ، حيث تُستخدم تعبيرات مبهمة أو ساخرة عند الحديث عن قضايا حساسة، من دون اعتبار لانعكاساتها السياسية أو الرمزية.
تكمن أهمية هذه الرسائل في مضمونها الحرفي كما في ما تكشفه عن طبيعة اللغة المتداولة داخل شبكات مغلقة، تجمع بين المال والنفوذ والعلاقات غير الرسمية، وتتعامل مع ملفات حسّاسة بقدر كبير من التبسيط والإبهام.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2026. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout