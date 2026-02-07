بالصور: جديد جريمة الضاحية المروعة!

A + A -

اقدم “طلال بيرقدار” وابنه “فادي بيرقدار” على مهاجمة منزل شقيقة طليقته مستخدمين السكاكين حيث قاما بطعن المدعوة “اعتماد” بهدف اجبارها على الادلاء بمكان المال والمجوهرات.

وخلال الاعتداء تدخلت الطفلة “تيا” البالغة من العمر 10 سنوات للدفاع عن والدتها ما ادى الى تعرضها لطعنة في كتفها.

وبحسب المعلومات فان المرتكبين من الجنسية السورية وقد نفذا الجـريمة داخل منزل في برج البراجنة قرب محطة الامانة في حي المنشية في الضاحية الجنوبية، قبل ان يلوذا بالفرار وتشير معلومات صحافية الى انهما مقيمان في صحراء الشويفات.

وقد جرى نقل اعتماد وابنتها الى مستشفى الساحل لتلقي العلاج فيما تستمر الاجهزة الامنية بمتابعة التحقيق والبحث عن المدعوين طلال وفادي بيرقدار لتوقيفهما.