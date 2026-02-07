living cost indicators
" هذا الاعتداء الغادر يؤكّد مجدداُ.. " ..." بيانٌ من " الحزب!

دان "حزب الله"، "التفجير الإرهابي الذي نفّذته أيادي الإرهاب التكفيري في مسجد ‏خديجة الكبرى في العاصمة الباكستانية ‏إسلام أباد، بالتزامن مع إقامة صلاة الجمعة وذهب ‏ضحيّته عشرات الشهداء وعدد كبير من الجرحى".‏

وقال في بيان: "إن هذا الاعتداء الغادر يؤكّد مجدداُ أن هذا الفكر التكفيري الضال الذي يجمع عصابات من ‏القتلة المتعطشين للدماء ويكفّر كل ‏من يخالفهم رأيًا وفكرًا، ما زال أداةً خطرة تُحرّكها كلما ‏أرادت قوى الاستكبار وأباطرة هذا العالم بث الفتنة والفساد وتمزيق ‏الدول والمجتمعات ‏وتقويض الأمن والاستقرار فيها". ‏

وأكّد الحزب أنّ "هذا الفكر الإرهابي لا يستهدف فئة دون أخرى، بل يطال كل من يقف ‏مع الحق في وجه الباطل مهما كان ‏دينه أو جنسه أو عرقه، الأمر الذي يستدعي تعاونًا كامًلا ‏من كل الدول العربية والإسلامية على جميع الصعد الأمنية ‏والفكرية والتوعوية والثقافية ‏والدينية، لاجتثاث هذا الفكر الإجرامي ولفظ هؤلاء القتلة والمجرمين من مجتمعاتنا وبلداننا".‏

ويتقدّم "حزب الله" من ‏عوائل الشهداء بأحر التعازي، ويسأل الله للشهداء الرحمة وللجرحى الشفاء العاجل ‏وللشعب ‏الباكستاني الأمن والسلام.‏
