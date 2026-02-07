زيارات في إطار سياسة الانفتاح على الآخر والتعاون لهيئة قضاء زحله

A + A -

زار وفد من هيئة قضاء زحلة في التيار الوطني الحر، برئاسة المنسّق إلياس بخاش، يرافقه مسؤول التواصل في القضاء ناصيف أبو ديوان، وعضو المكتب الدبلوماسيّ في "التيار" صابرين عبدالخالق، سماحة الشيخ القاضي خالد عبد الفتاح، رئيس المحكمة السنية الشرعية في بعلبك، في منزله الكائن في مجدل عنجر، كما زار الوفد رئيس بلدية مجدل عنجر السيد جاد حمزة في منزله في البلدة نفسها، وتلتها زيارة رئيس بلدية برّ إلياس رضا الميس بحضور أعضاء البلدية.وتأتي هذه الزيارات في إطار سياسة الانفتاح على الآخر والتعاون التي تنتهجها هيئة قضاء زحلة، وتعزيزاً لأواصر التواصل والحوار، بما يخدم المصلحة العامة ويعزّز التلاقي بين مختلف المكوّنات، وتأكيداً على دور الشراكة والتكامل في معالجة القضايا الوطنية والإنمائية المشتركة.