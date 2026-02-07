لحوم وأسماك فاسدة... وختم مؤسسة بالشمع الأحمر!

A + A -

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:

متابعةً لجهودها في مكافحة المخالفات التي تمسّ الصحة العامة وسلامة المواطنين، داهمت دورية من مديرية الجنوب الإقليمية – مكتب صور، مؤسّسة للحوم المثلّجة في محلة المساكن الشعبية – صور، بمؤازرة مراقبين من وزارة الاقتصاد واتحاد بلديات صور، وضبطت كميات كبيرة من اللحوم والأسماك الفاسدة.

وقد تمّ إتلاف المواد المضبوطة، وختم المؤسّسة بالشمع الأحمر، وتوقيف صاحبها (ح.ح.) من الجنسية السورية.

وأجري المقتضى القانوني بحقه بناءً لإشارة القضاء المختص.