منخفض جوي سريع يضرب لبنان.. ومصلحة الأرصاد تحذر من هذا الأمر!

7
FEBRUARY
2026
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أفادت صفحة Lebanese Daily Weather ان أمطار خفيفة متفرقة تشتد صباح اليوم السبت مع نشاط على سرعة الرياح الجنوبية غربية والتي تصبح عاصفة في بعض هباتها ،مع تشكّل سحب رعدية تغطي معظم المناطق اللبنانية .

وبحسب الصفحة، يستمر الطقس الماطر حتى صباح الأحد مع تفاوت في غزارة الأمطار بين منطقة وأخرى، وتترافق الحالة مع موجات بردية فيما تساقط الثلوج على ارتفاعات تفوق 2000 متر.

ابتداءً من الأحد، تنحسر الأمطار تدريجيًا، ويعود طقس ربيعي دافئ نسبيًا مع بقاء فرص أمطار خفيفة عشوائية وغير شاملة بين الأحد والاثنين.

وأشارت الصفحة إلى انه على الرغم من الارتفاع أحيانًا على درجات الحرارة، إلا أن الخرائط الجوية مبشّرة بتوالي الخيرات، حيث ستتوزّع الحالات المطرية بين الضعيفة والقوية، وتشمل أغلبية المناطق. ومع اقتراب انتهاء الموسم المطري، يُتوقّع أن تحظى جميع المناطق بمعدلاتها الموسمية، بل وقد تتجاوزها.

من جهتها، أشارت مصلحة الأرصاد الجوية إلى ان لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط يتأثران تدريجيًا بمنخفض جوي سريع ومحدود الفعالية مما يؤدي الى طقس متقلب مع تساقط أمطارمتفرقة ورياح ناشطة والتي تشتّد احيانًا، يخف تأثيره ليل السبت مع بقاء بعض التقلبات المحلية .

وحذرت مصلحة الأرصاد من سرعة الرياح التي تصل لحدود ٨٠ كم/س اليوم السبت، وال ٩٥ كم/س يوم الأحد والتي تؤدي إلى تطاير اللوحات الإعلانية وألواح الطاقة الشمسية.

طقس الأيام المقبلة

الأحد:

غائم جزئياً مع ارتفاع بدرجات الحرارة التي تتخطى معدلاتها الموسمية، نحذّر من سرعة الرياح المحملّة ببعض الغبار والتي تشتّد لحدود ال ٨٠ كم/س وتتجاوزها في شمال البلاد لتلامس أحيانًا ال ٩٥ كم/س لذا يجب التحذير من تطاير اللوحات الإعلانية وألواح الطاقة الشمسية والأشجار، تتكاثف الغيوم إعتبارًا من بعد الظهر ويتشكل الضباب على المرتفعات وتمسي الأجواء مهيأة لتساقط بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة.

الإثنين:

غائم جزئياً الى غائم احيانًا مع انخفاض بدرجات الحرارة ورياح ناشطة أحيانًا تكون الأجواء مهيأة لتساقط بعض الأمطار المتفرقة خلال الفترة الصباحية خاصة شمال البلاد.

{{article.title}}
