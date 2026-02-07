«اللواء»: لهذا السبب استقال صفا

A + A -

جاء في "اللواء":

في تطور داخلي جديد ومفاجىء، أفادت مصادر المعلومات بأن «حزب لله قبل استقالة مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا.

وقالت مصادر مقربة من حزب لله أن الحزب كلف محمد مهنا بمهمة التواصل مع الدولة اللبنانية والجهات الخارجية. لكن افادت معلومات اخرى، عن تعيين حسين العبدلله مكان وفيق صفا كمسؤول لوحدة الارتباط والتنسيق في الحزب.

وذكرت مصادر مقربة من حزب لله لقناة «الحدث»: أن الاستقالة «تأتي في سياق إعادة هيكلة الحزب وستكون بالشكل والمضمون وعلى مراحل عدة، وأن الحزب يشترط على خليفة وفيق صفا اعتماد نبرة مختلفة في تواصله مع الدولة والخارج».