تحالف معراب والصيفي: «تكاذب مُتبادل» حتى إشعار آخر؟

رلى إبراهيم- الأخبار

قبل إقرار قانون الانتخابات الحالي القائم على النسبية والصوت التفضيلي، كان النظام الأكثري يدفع الأحزاب السياسية إلى نسج أوسع شبكة ممكنة من التحالفات، بما يضمن حصد أكبر عدد من المقاعد. أمّا مع اعتماد القانون النسبي، فقد تبدّل المشهد جذرياً، إذ فرّق بين الحلفاء وحوّلهم إلى خصوم مُحتملين، بل نقل التنافس إلى داخل اللائحة الواحدة. فبات المرشّح يرى في زميله على اللائحة منافسه الأوّل، قبل مرشّحي اللوائح الأخرى. وبات الفوز مرهوناً بقدرة كل مرشّح على جذب الأصوات التفضيلية لمصلحته، وصولاً في بعض الحالات إلى تواطؤ غير معلن مع الخصوم لإسقاط الحلفاء وزملاء في اللائحة نفسها.

وسط هذا الواقع، يبرز اليوم حديث جدّي عن تحالف انتخابي بين حزبَي «القوات اللبنانية» والكتائب في مختلف المناطق، يقوم على تشكيل لوائح موحّدة تضمّ مرشّحي الحزبين. وقد أكّد رئيس الأول، سمير جعجع، هذا التوجّه في مقابلته التلفزيونية الأخيرة، مشيراً إلى أن المفاوضات بلغت مراحل متقدّمة. وكذلك رئيس الثاني، سامي الجميل، الذي أكد لـ«تلفزيون لبنان»، حصول «كلام جدّي» مع «القوات» ورئيسها، متوقعاً أن يتمكنا من «خوض المعركة معاً»، مع إشارته إلى أن «كل ما اختلفنا عليه سابقاً انتهى».

غير أن إسقاط هذا التحالف على الخارطة الانتخابية يفتح باب التساؤلات حول الفائدة التي قد تجنيها «القوات» من هذا التعاون، باستثناء مكسب سياسي افتراضي يتمثّل في محاولة «تدجين» الصيفي وضمّها تحت جناح معراب، بما يتيح لجعجع تكريس نفسه قائداً للشارع المسيحي. علماً أن استقطاب «الكتائب» وحدها لا يكفي لتحقيق هذا الهدف، في ظلّ استمرار قوى وشخصيات مستقلّة، كنعمة افرام وميشال معوض وحزب الوطنيين الأحرار وغيرهم، في التغريد خارج سرب معراب.

في المقابل، تُظهر الحسابات الانتخابية أن الصيفي مرشَّحة لتحقيق زيادة في عدد مقاعدها عبر تحالف كهذا، ما يعزّز الشكوك حول دوافع تقديم جعجع ما يشبه الهدايا المجانية إلى الجميل، برفع عدد أعضاء كتلته النيابية، من دون أن ينعكس ذلك مكسباً فعلياً لـ«القوات»، خصوصاً أن الصيفي ترفض أن تربح «جميلة» جعجع، وهي مقتنعة بأن الأصوات القواتية هي في الأساس أصوات كتائبية. ويُضاف إلى ذلك استحالة أن ينضم الجميل إلى تكتل «الجمهورية القوية»، على غرار النائب كميل شمعون، إذ من المؤكد أنه سيتنصّل من هذا التحالف في اليوم التالي للانتخابات.
