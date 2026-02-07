living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مصدر ديبلوماسي غربي لـ"الجمهورية": لا أتوقع نتائج سريعة للمفاوضات بين واشنطن وطهران

7
FEBRUARY
2026
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

جاء في "الجمهورية":

 أكّد مصدر ديبلوماسي غربي، أنّه «لا يتوقع نتائج سريعة للمفاوضات بين واشنطن وطهران، فمن المبكر الحديث عن إيجابيات أو سلبيات، وخصوصاً أنّ الجانبَين كما يبدو، دخلا في مسار طويل ربما لأسابيع أو أشهر. فما بينهما الكثير من التعقيدات الصعبة، التي أخشى أنّ بعضها قد يُهدِّد المفاوضات. لكن في الإجمال هناك إيجابية وحيدة يمكن الإنتباه لها، وهي أنّ انحراف الجانبَين الأميركي والإيراني نحو المفاوضات، نتيجته فورية، لا أقول إنّها تتبدّى في تراجع الخيار العسكري، بل إنّ استمرار المفاوضات من شأنه أن يخفّض سقف التوتّر، وهذا التوتر سينعدم تلقائياً مع تقدّم المفاوضات، وحتى الآن لا أستطيع أن أؤكّد ما إذا كان سيحصل تقدّم أم لا».
واللافت في هذا السياق أيضاً، سَيل التكهّنات التي رافقت المفاوضات من مصادر إقليمية ودولية متعدّدة، وغلّبت ميزان التشاؤم، ربطاً بالتاريخ الصدامي الطويل بين بلدَين عدوَّين لدودَين ونقيضَين لبعضهما البعض، إلّا إذا حدثت مفاجآت قرّبت الجانبَين من التفاهم، وهو ما أكّد عليه مسؤول رفيع بقوله لـ«الجمهورية»: «كل العالم بات مربوطاً بالكامل بما سينتج من هذه المفاوضات، لكن لا أقول إنّني متشائم، بل إنّني لستُ متفائلاً، لسبب وحيد وهو أنّني لستُ أُخرِج من حسباني دخول العامل الإسرائيلي على خطّ المفاوضات، ومحاولة إفشالها بهدف ترجيح خيار الضربة الأميركية لإيران وإشعال الحرب، ذلك أنّ الوصول إلى تفاهم أياً كان نوعه من خلال هذه المفاوضات تعتبره إسرائيل في غير مصلحتها، وهذا ما يؤكّد فرضية أنّ الشيطان الإسرائيلي قد لا يكون كامناً في تفاصيل المفاوضات، بل كامن للمفاوضات من أساسها».

الجمهورية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2026. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout