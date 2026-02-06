living cost indicators
وزير العمل لـ "جدل": حلّ قريب لتعويضات نهاية الخدمة وقائد الجيش عبّر عن رأي الدولة التي لا تعتبر حزب الله ارهابي

6 FEBRUARY 2026

اعلن وزير العمل محمد حيدر لـ "جدل" ان حلّ قريب لتعويضات نهاية الخدمة وحملات صارمة على المؤسسات المخالفة مؤكدا ان حملات الوزارة ستبدأ وستكون قاسية بحق المؤسسة المخالفة واذا كانت غير شرعية ستُغلق.

ولفت حيدر الى ان الضمان لا يغطّي الدخول الى الطوارئ في حال دخل المريض وخرج إلى المنزل ولكن إذا توجّه إلى الطوارئ ثم أُدخل إلى غرفة المستشفى فإن الضمان يغطّي ذلك وهذا منصوص عليه في نظام الضمان، موضحا انه  بالضمان سنغطّي الى حدّ "متوسّط السعر" ونعمل على حل للذين تقاضوا تعويضاتهم بين الـ2019 وبداية الـ2024 والتصور بات واضحا وقريبا جدا سنعرض كيف سننفذه

وزير العمل محمد حيدر كشف ان الضمان يقوم بكشف على الشركات النظامية وغير النظامية وخلال سنة قام بكشوفات بقدر ما قام به بسنوات ولجنة الاستثمار توظّف اموال الضمان الاجتماعي وتحميها وتستثمر فيها لكي تزيد عائدات الضمان، مذكرا ان قانون مجلس ادارة الضمان سيقر وسيكون المجلس مؤلفا من 10 أعضاء من أصحاب الخبرات.
واشار حيدر الى ان هناك خطوة في الضمان الاجتماعي من ناحية قانون التقاعد والحماية وهو يُساعد على التحويل من نظام تعويض نهاية الخدمة الى نظام تقاعدي.
حيدر اكد من جهة اخرى ان قائد الجيش عبّر عن رأي الدولة اللبنانية التي لا تعتبر حزب الله ارهابي وهو أمر طبيعي ولنرى ما سيعرضه حول خطة حصر السلاح في الجلسة المقبلة ليبنى على الشيء مقتضاه ، مشيرا الى ان الحكومة تأخرت في الإعلان عن إعادة الإعمار وأتفهم وجهة نظر الرئيس سلام بسبب الموازنة ولكن على الأقل يجب أن نطمئن الناس بأننا نعمل على ذلك وغدا سيزور رئيس الحكومة الجنوب.
