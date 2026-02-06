living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

نائب قوّاتي قرر عدم الترشح إلى الانتخابات المقبلة

6
FEBRUARY
2026
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كتب نائب القوات اللبنانية سعيد الأسمر عبر فيسبوك:

"بعد تفكير هادئ ومسؤول، ومع اقتراب الانتخابات النيابية المقبلة، اتخذتُ قرارًا شخصيًا بعدم الترشّح، وذلك بعد نقاش صريح ومتفاهم مع الدكتور سمير جعجع.
هذا القرار لا يحمل أي تراجع عن قناعة، ولا أي تبدّل في الالتزام، بل هو تعبير عن إيماني بأن العمل العام لا يُختصر بموقع، وأن خدمة القضية التي نؤمن بها تأخذ أشكالًا ومسؤوليات مختلفة مع الوقت.
العمل النيابي شكّل محطة من محطات كثيرة في مساري العام، كما كانت مسؤوليات سابقة جزءًا من هذا المسار نفسه، الذي شكّلته رؤية واضحة لمشروع الجمهورية القوية: دولة سيّدة، تحكمها المؤسسات، يعلو فيها القانون، وتُصان فيها الحريات.
جزين أولًا.
لم تكن يومًا تفصيلًا، ولا عنوانًا سياسيًا عابرًا، بل انتماءً راسخًا قبل أي اعتبار آخر.
إلى أهلي في قضاء جزين، إلى كل من منحني ثقته ووقف إلى جانبي، أقول شكرًا من القلب. هذه الثقة لم تكن رقمًا ولا ظرفًا، بل مسؤولية أحملها معي أينما كنت، وستبقى البوصلة في كل ما أقوم به.
قراري اليوم لا يعني انسحابًا من الشأن العام، ولا ابتعادًا عن المعركة، بل انتقالًا واعيًا في موقع المسؤولية، ضمن المعركة نفسها، ومن أجل لبنان الذي نؤمن به.
المواقع تتبدّل،
لكن الخيارات لا تتغيّر،
وما بدأناه معًا… مسؤولية لا تنتهي."

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2026. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout