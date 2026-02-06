ادكار طرابلسي تعليقًا على قرار مجلس الوزراء: توزيع التعاقد على أربع دفعات قد يثير مخاوف الاساتذة وممكن أن يخلق بلبلة في حال لم تحدّد المهل الزمنية لهذه الدفعات

A + A -

كتب النائب ادكار طرابلسي عبر حسابه على "اكس":

"صدر القرار رقم 11 عن مجلس الوزراء الليلة القاضي بالتعاقد بالتفرغ مع 1690 استاذ في الجامعة اللبنانية وذلك بناء على معايير وضوابط نرجو الالتزام بها بعيداً عن التدخلات السياسية.



أقدر أن أقول أن مضمون القرار fair enough. أما توزيع التعاقد على أربع دفعات قد يثير مخاوف الاساتذة وممكن أن يخلق بلبلة في حال لم تحدّد المهل الزمنية لهذه الدفعات.



نحن نتفهم تقسيم العدد الكبير للاساتذة الى أربعة دفعات نظراً للوضع المالي في البلد. نثق برئاسة الجامعة في توليها هذا الملف ونأمل من الحكومة تبنّي اللائحة ودفعاتها كما تقترحها الجامعة ودون تدخلات سياسية تستبعد من تنطبق عليهم الشروط وتكرم المحظيّين من غير المستحقّين.



أما الضوابط والمعايير المفروضة في القرار فهي:



1. توافر عقود تعاقد تستوفي جميع الشروط العلمية والإدارية المعتمدة في الجامعة.

2. التأكد من حاجات الجامعة.

3. التحقق من نصاب ساعات عقود التعليم في السنتين الأخيرتين.



على أن يصير التعاقد على أربع دفعات وفقاً للقواعد التالية مجتمعة:

أولاً: الأقدمية بحسب تاريخ التقاعد الأول.

ثانيًا: حاجات الكليات وفقًا لعدد طلابها.

ثالثًا: الإختصاص والكفاءة ومتطلبات الإنصاف.

والطلب إلى رئاسة الجامعة رفع لائحة بالأسماء التي تراعي المعايير والقواعد أعلاه خلال مهلة أسبوع."