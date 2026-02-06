عطلةٌ في هذين اليومين

A + A -

أصدرت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي مذكرة تتعلق بإقفال المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية والخاصة لمناسبة عيد مار مارون . وجاء في المذكرة : "استناداً الى المذكرة الصادرة عن السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1/2026 تاريخ 29/1/2026 المتضمنة اقفال جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات والمؤسسات التعليمية العامة والخاصة يوم الاثنين الواقع فيه 9/2/2026، بمناسبة عيد مار مارون.استناداً الى ما تقدم ، قفل جميع المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية والخاصة في دوامي قبل وبعد الظهر يوم الاثنين في 9/2/2026 % ذكرى الرئيس الحريري : كذلك أصدرت الوزيرة كرامي مذكرة تتعلق بإقفال المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية والخاصة العاملة يوم السبت ، بمناسبة ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري ورفاقه. وجاء في المذكرة : استناداً الى المذكرة الصادرة عن السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 3/2026 تاريخ 2/2/2026 المتضمنة بانه تقفل يوم السبت الواقع فيه 14/2/2026 كل من ايام السبت من المؤسسات العامة والبلديات والمؤسسات التعليمية العامة والخاصة التي تخضع لدوام خاص، وذلك بمناسبة ذكرى استشهاد الرئيس الحريري ورفاقه، استناداً الى ما تقدم ، تقفل جميع المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية والخاصة العاملة يوم السبت، بدوامي قبل وبعد الظهروذلك بتاريخ 14/2/2026 ".