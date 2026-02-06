مكتب وزير الاتصالات استغرب تصريحات الموسوي: الوزارة ستعلن قريبًا حصيلة عملها وسياسة القطاع للمستقبل

A + A -

استغرب المكتب الإعلامي لوزير الاتّصالات شارل الحاج في بيان" تصريح رئيس لجنة الإعلام والاتّصالات النيابية إبراهيم الموسوي بعد اجتماع اللجنة في مجلس النواب أمس، والذي ساده نقاش هادئ تخللته آراء وتساؤلات متنوّعة أجاب عنها الوزير الحاج بموضوعية".واعتبر أنه "يحقّ للنائب الموسوي أن يعبّر عن رأيه في أداء الوزير والوزارة كما يحلو له، لكن المستغرب أن يختزل رأي أعضاء اللجنة، ويضرب عرض الحائط التنوّع الموجود داخلها، فُيسقط عليها حكمه، ويتطرّق في تصريحه، الأشبه ببيان معدّ سلفًا قبل الاجتماع، إلى مواضيع لم يأتِ أحد في اللجنة على ذكرها، ولا حتى هو نفسه".اضاف البيان:"​لا يسع المكتب الإعلامي لوزير الاتّصالات، مع تأكيده التزام الوزير الحاج الكامل بالشفافية وحق النواب بالمساءلة، إلّا أن يستهجن هذا الاختزال الأقرب إلى مصادرة رأي السادة النواب، وفرض موقفه عليهم، ومحاولة تضليل الرأي العام اللبناني، واستغلال لجنة الإعلام والاتّصالات للكمائن السياسية أو السرديات الانتقائية التي تتجاوز أبسط قواعد عمل اللجان البرلمانية".وختم:"ستعلن وزارة الاتّصالات حصيلة عملها وإنجازاتها قريبًا، إلى جانب السياسة العامة التي أعدّتها عن مستقبل القطاع، بما يتيح نقاشًا وطنيًا جدّيًا وموضوعيًا مبنيًا على الحقائق".