موسى: مصر ملتزمة إلى جانب الدول الخمس بإنجاح "مؤتمر دعم الجيش"

أكد السفير المصري علاء موسى بعد لقائه رئيس الجمهورية جوزاف عون "التزام مصر إلى جانب الدول الخمس بإنجاح مؤتمر دعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية في باريس في ٥ آذار المقبل".

وقال بعد اللقاء: "تحدثنا مع رئيس الجمهورية عن ملف المفاوضات الإيرانية- الأميركية، ونتمنى أن تمضي نحو النجاح، لما لنتائجها من انعكاسات على المنطقة، ومصر ملتزمة بدعم مسار التفاوض. كما تحدثنا عن الاستحقاق الانتخابي، ونقدّر موقف الرؤساء وإصرارهم على إجراء الانتخابات في موعدها، ونحن مع توجّه الدولة اللبنانية في هذا الاستحقاق المهم".

وشدّد على رفض أي اعتداءات إسرائيلية على لبنان، مطالبًا بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل، وضرورة انسحاب إسرائيل من النقاط المحتلة وعودة الأسرى اللبنانيين، فيما تمارس الدولة اللبنانية دورها بشكلٍ جيّد، خاتمًا: "هذا موقف مصري ثابت نكرّره في جميع لقاءاتنا".