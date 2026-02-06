القاضية غادة عون: فوزي مشلب بطل... لهذه الأسباب!

A + A -

هل قرأ احد من الذين طلبوا أوسعوا او قرروا الادعاء على فوزي مشلب نص المادة المذكورة ادناه من قانون حماية كاشفي الفساد:"في الأعذار المُحلّة والمخففة:مع مراعاة أحكام القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، لاسيما قانون العقوبات المتعلقة بالأعذار المحلة والمخففة:أ - يستفيد الكاشف الذي يؤدي كشفه الى تبيان حالة فساد قام بها أو شارك فيها مباشرة أو غير مباشرة، من عذر مُحل ولا تفرض عليه اية عقوبة قضائية أو مسلكية، بعد إسترداد الدولة حقوقها، شرط أن يكون قد بادر قبل مباشرة الهيئة أو القضاء، أو أي جهة إدارية بأية تدابير استقصاء أو تحقيق مسلكية أو قضائية أو أي عمل من أعمال "الملاحقة.واوضخت: اذا موظف كان قد شارك في عمل فساد ثم قام بكشفه ،يستفيد من العذر المحل، كيف اذا شخص متبرع مناضل يريد وقف الفساد وسرقة الناس في بلده كفوزي مشلب يجب ان يستفيد من هذا العذر مع العلم ان شروط تطبيق المادة ٣٠٤ عقوبات منتفية تماما هنا لأن الكتاب المرسل الى jp morgan الذي على اساسه يلاحق مشلب، لم يؤد مطلقا الى وقف تعامل المصرف المذكور مع السلطات اللبنانية.واكدت عون: هذا النظام البوليسي مرفوض !!!!!! هذا النظام الذي يستعمل القضاء،للانتقام من الاوادم كاشفي الفساد ، القوانين وجدت لتطبق يا سادة لا لنصدرها فقط ونقول للمجتمع الدولي عنا قانون لحماية كاشفي الفساد ، لكن عمليا نتصرف بعكس ما ينص عليه هذا القانون الذي نضعه في غياهب الجوارير والنسيان.وختمت عون:انا ادعو كل الهيئات المهتمة بمكافحة الفساد في لبنان والخارج الى تنظيم حملة للدفاع عن هذا البطل الذي كشف تزويرا وفضيخة في وزارة الطاقة ويريدون محاكمته كمجرم مرتكب جناية.يا للفظاعة!!!!!!!