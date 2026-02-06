living cost indicators
عناوين الصحف ليوم الجمعة 6 شباط 2026

 الأخبار: سلام يتفقد الركام... دون الأهالي!
 مفاوضات مسقط: الحرب مؤجلة

 

 

 

 النهار: ترقّبٌ ثقيلٌ في لبنان لتداعيات جولة عُمان... سلام على الحدود السبت قُبيل "المرحلة الثانية"


 

 

الديار: «حبس أنفاس» بانتظار نتائج التفاوض الأميركي - الإيراني اليوم
ترقب لعودة هيكل ومشهد لبناني ينتظر الخلاصات
تحذيرات ونصائح فرنسية... وأسئلة حول المفاوضات»الثلاثية»






  الجمهورية: مفاوضات مسقط تنطلق اليوم
  هل تنجح الدبلوماسية بين أميركا وإيران؟

 

 

 

 اللواء: تصعيد إسرائيلي يسبق جولة سلام في الجنوب.. وتحضيرات لزيارة عون إلى واشنطن
محادثات موسَّعة لبارو في بيروت اليوم.. وغراهام يهاجم قائد الجيش






 البناء: العيون شاخصة نحو مسقط ومفاوضات أميركا وإيران حيث يتقرر مصير المنطقة | قلق إسرائيلي من استبعاد الملف الصاروخي ورسم خط أحمر لمنع أي اتفاق نووي | هيكل دافع عن لبنان وغراهام هاجم ممثلا الاحتلال فانتهى الاجتماع بدقيقة ونصف








 نداء الوطن: الترقب الثقيل: "حزب الله" حجر عثرة على طريق الدعم الدولي
توقيع نقل المحكومين بين لبنان وسوريا








 المدن: 3 ملفات في مفاوضات عُمان : النفوذ الإقليمي والصواريخ والنووي









 ?l'orient le jour: Monopole des armes au Liban : le Congrès américain inaugure-t-il une ère de fermeté







عناوين بعض الصحف العربية



  الأنباء الكويتية: ذكريات السادس من فبراير في التاريخ اللبناني الحديث
مخاوف على خطة انتشار الجيش من التجاذبات السياسية






  الشرق الأوسط السعودية: واشنطن وطهران إلى طاولة مسقط وسط «خطوط حمراء»
وزير الخزانة الأميركي يتحدث عن نهاية وشيكة للنظام الإيراني... شمخاني يترأس أعلى هيئة دفاعية و«الحرس الثوري» ينشر صواريخ متقدمة

  
