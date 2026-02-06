living cost indicators
أسرار الصحف ليوم الجمعة 6 شباط 2026

6
FEBRUARY
2026
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

البناء: خفايا وكواليس

 خفايا
تقول مصادر متابعة لمساري الحرب والتفاوض بين أميركا وإيران إن تراجع فرص الحرب وتقدم مسار التفاوض لا يرافقهما تبلور فرص التسويات والواضح أن الطرفين لا يملكان فرص التراجع عن الأهداف المعلنة التي يصعب التوفيق بينها حيث الموقف الأميركي محكوم بالغلوّ والغطرسة ولا يملك فرصة للتخلي عن أهداف تتصل بالمصالح الإسرائيلية من جهة وبلغة الإملاءات التي أعلنتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من جهة أخرى، ما يجعل سلاح الصواريخ الإيراني موضوعاً رئيسياً في النظرة الأميركية لأي تسوية، بينما يمثل هذا الموضوع قضية وجودية لإيران التي تعتقد أن تحجيم سلاحها الصاروخي سوف يمهّد الطريق لحرب سهلة عليها ولن يكون ذلك خطوة لاستبعاد فرضيّة الحرب بل زيادة فرص الحرب والتراجع عن خيار الحرب لصالح خيار التفاوض لن يكون ثمرة تفاؤل بالتسوية بل خشية من مخاطر الحرب وعندما تنخفض حسابات المخاطر لأي سبب ولو وهميّ قد تصبح الحرب بديلاً فورياً وما بقيت حسابات المخاطر تستمر المفاوضات ولو بلا أفق تسوية.

كواليس
تساءلت مصادر دبلوماسية عربية عن جدية الكلام الأميركي في تفسير سبب القبول بالشروط الإيرانية التفاوضي لجهة العودة إلى مسقط والطابع الثنائي للتفاوض، وكذلك والأهم لجهة حصر التفاوض بالملف النووي مستبعداً أن يكون ما قاله البيان الأميركي عن السبب قابلاً للتصديق حيث مراعاة مواقف الحلفاء في العالمين العربي والإسلامي سبب ضعيف بقياس كيفية التعامل الأميركي مع هذه المواقف العربية والإسلامية تجاه غزة والحرص على إلزام واشنطن لتل أبيب ببنود اتفاق وقف إطلاق النار ووقف الاعتداءات الاسرائيلية على سورية ولبنان، بحيث يفهم أن التراجع هنا رغم الضغط الإسرائيلي يعود إلى حساب مخاطر الحرب والقول إن أميركا تتبنى في التفاوض حول البرنامج الصاروخي الإيراني وتحالفاتها ونفوذها ما يطلبه الجيران العرب لإيران يتجاهل أن لهؤلاء الجيران قلقاً من مدى ونوع الأسلحة الإسرائيلية ومن تمدد نفوذها نحو أرض الصومال وحضرموت.

 

 

 

 اللواء: أسرار

  لغز
 تعكف دوائر وزارة المالية على احتساب الكلفة السنوية لإعادة تصحيح الرواتب للعاملين والمتقاعدين من العسكريين على نحو مندرج الى نهاية العام 2028.


  غمز
 يتجه تيار مسيحي شمالي لبناء قاعدة تحالفات تشمل أكثر من قضاءين مع أطراف إسلامية، في تحالفات قديمة وجديدة..



  همس
 يتحدث خبراء في بيروت عن أن دولة في صدام مع دولة كبرى، زوِّدت بأسلحة صاروخية، لم تكن تمتلكها في حرب العام 2024..







  نداء الوطن: أسرار

 يعتبر خبير سياسيّ أن الإعلان الترويجيّ لذكرى 14 شباط، والذي جاء تحت عنوان "تاريخنا إلو مستقبل"، مؤشر على أن تيار "المستقبل" قرّر معاودة الانخراط في الحياة السياسية من بوّابة الانتخابات النيابيّة.

يعيد بعض المسؤولين في لبنان حساباتهم في ما يتعلّق بموعد الانتخابات النيابيّة، وإمكان التمديد، بعدما وصلت إليهم أجواء العاصمة الأميركية عن فرض عقوبات على مَن سيطالبون بالتمديد أو سيدعمونه.

رصدت أجهزة استخبارات أجنبيّة إجراءات وقائيّة قامت بها وزارة الخارجية الإيرانيّة في السّفارات الأجنبيّة خوفًا من انشقاقات وطلبات لجوء سياسيّ.

 
{{article.title}}
