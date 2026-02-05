living cost indicators
إعلامي يكشف: موقوف متورط بجريمة إغتيال السيد الشهيد!

5
FEBRUARY
2026
كشف الصحافي والإعلامي والمحلل السياسي عبدالله قمح أن هناك موقوفا لدى الأجهزة الأمنية اللبنانية متورط بعملية اغتيال الأمين العام السابق لـ"حزب الله" الشهيد السيد حسن نصرالله.

وقال قمح في مقابلة: "هناك شخص موقوف لدى المديرية العامة للأمن العام وقد تبين من خلال التحقيقات أنه متورط بطريقة بعيدة جدا مع الإسرائيلي وهو ليس من البيئة الشيعية، وهو قدم اعترافات خطيرة للغاية من بينها أنه خلال معركة الإسناد كان يتردد إلى الضاحية الجنوبية لبيروت مع مجموعة من الأشخاص وفي حوزته جهاز صغير وكان يتوجه إلى نقاط معينة في الضاحية تبين أن فيها فوهات الأنفاق التابعة للحزب".

وذكر أن "هذا الجهاز كان يحدد العمق بين سطح الأرض والمنشآت الموجودة تحت الأرض، وهذا الموضوع خدم الإسرائيلي حتى يعرف القنابل التي يحتاج إلى استخدامها" في عمليات الاستهداف والغارات الجوية عند ضرب هذه المنشآت.

وكشف قمح أن الاعترافات بينت أن من المناطق التي توجه إليها الموقوف هي المنطقة التي اغتيل فيها السيد نصرالله.



