جولة حدودية غير مسبوقة .. خطوات حاسمة!

A + A -

لا ملف يتقدم خلال الساعات المقبلة على طاولة مسقط ومسار التفاوض الإيراني الأميركي الذي وضع شروطا قاسية تفرض على إيران تقديم تنازلات كبيرة وفي الإنتظار يترقب لبنان المشهد الإقليمي ومعه عودة قائد الجيش رودلف هيكل من واشنطن مختتما زيارة ستتظهر نتائجها فور وصوله الى لبنان ليتبين ما في جعبته من مساعدات وفي يوم اللقاءات الأخير اللقاء الأبرز هو مع عضو مجلس الشيوخ الأميركي ليندسي غراهام المعروف بموقفه المتشدد حيال الملف اللبناني واقرانه أي دعم إضافي للمؤسسة العسكرية بمؤشرات ملموسة على تقدم مسار الإصلاحات الأمنية والمؤسساتية.





على خط آخر سيترأس رئيس الجمهورية وفد لبنان الى مؤتمر الدعم في باريس حيث وجه الرئيس الفرنسي دعوات لأكثر من خمسين دولة للمشاركة في القرارات الآيلة الى دعم المؤسسات العسكرية والامنية اللبنانية.



أما بالنسبة الى الولايات المتحدة وتحديد موعد لزيارة رئيس الجمهورية اليها فقد علمت الجديد أن لا موعد رسميا حتى اللحظة ولا جدول اعمال وفيما يتعلق بالوفد اللبناني الموجود حاليا في الولايات المتحدة فإن زيارة الشخصيات تقتصر على دعوات تتلقاها سنويا للمشاركة في ما يعرف ب national prayer breakfast وهي مناسبة سنوية يحضرها الرئيس الاميركي عادة . إلا أن أوساطا دبلوماسية أميركية اكدت للجديد أن لا موعد رسميا ولا جدول أعمال تحضيريا ولكن لا مانع من حصول هذه الزيارة المشروطة بجملة التزامات موجبة على لبنان على الا تقتصر على الكلام والتصريحات وهي أساسا تتمحور حول بندين: حصر السلاح وتفعيل مفاوضات ثنائية بين لبنان وإسرائيل على خط آخر تترقب الحكومة اللبنانية جلسة الأسبوع المقبل والاحاطة التي سيقدمها قائد الجيش ألى الوزراء .



وفي الأثناء يبدأ رئيس الحكومة جولته نهاية الأسبوع في جنوب لبنان وسط ترحيب من الثنائي لخطوة سلام وإصراره على تفعيل ملف إعادة الإعمار . وفي المعلومات أن الجولة التي تستمر ليومين تتضمن زيارات لبلدات حدودية مختلفة يزورها مسؤول رفيع للمرة الأولى وفي المعلومات أن الرئيس سلام سيرافق قائد الجيش في رحلته الى ميونيخ حيث يشارك في مؤتمر ميونيخ للأمن المنعقد منتصف شباط فرنسيا يحط وزير الخارجية جان نويل بارو يوم الجمعة في بيروت بعد جولة اقليمية وسيلتقي بارو الرؤساء الثلاثة حاملا ملفات اقليمية أهمها الملف الايراني والتفاوض الحالي خاصة أن لبنان معني عبر حزب الله تحديدا إضافة الى الاصلاحات المالية وقانون الفجوة المالية.