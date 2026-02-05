الاعتداء على طبيب لبناني على أوتستراد ضبية!

A + A -

تعرّض الدكتور سركيس فنيانوس صباح يوم الاثنين لاعتداء جسدي من قبل شخص مجهول الهوية وذلك قرابة الساعة الحادية عشرة قبل الظهر على أوتوستراد ضبية أثناء توجهه إلى عملهوبحسب المعلومات الأولية أقدم المعتدي على قطع الطريق أمام فنيانوس مستخدماً سيارة إيجار من نوع كيا بيكانتو قبل أن يترجل منها بشكل مفاجئ ويعتدي عليه بالضرب من دون سبب واضحوأفادت المعطيات بأن السيارة تعود لشركة تأجير تُدعى “Via Route”، وأن المستأجر مسجّل باسم شخص يُدعى جوزيف فؤاد الحداد (مواليد 1990). كما أشارت معلومات أولية استناداً إلى تواصل مع أفراد من عائلة المشتبه به إلى أنه يعاني من مشاكل سلوكية ويتعاطى المخدرات وحشيشة الكيف! إلا أن هذه المعطيات لا تزال قيد التحقق من قبل الجهات المختصةوقد باشرت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادثة وتحديد مكان وجود المشتبه به، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.