وزير الدفاع عرض مع الصمد أوضاع العسكريين

استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، في مكتبه، في اليرزة اليوم، رئيس لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النيابية النائب جهاد الصمد.وخلال اللقاء، تم البحث في الأوضاع العامة في البلاد والتحديات السياسية والاقتصادية الراهنة، إضافة إلى مناقشة أوضاع العسكريين وضرورة إقرار الزيادة على رواتب عناصر الخدمة الفعلية والمتقاعدين بنسبة ٥٠٪؜، إسوة بباقي موظفي القطاع العام، بما يسهم في التخفيف من الأعباء المعيشية وتحسين ظروفهم، وكذلك إدراج كامل الإضافات الحالية على رواتب عسكريي الخدمة الفعلية ضمن أساس الراتب.الحريريكما استقبل وزير الدفاع، الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري، وتم عرض المستجدات على الساحة الداخلية وتأكيد أهمية الحفاظ على الاستقرار وتعزيز التعاون بين مختلف المكونات الوطنية، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز دور مؤسسات الدولة في هذه المرحلة الدقيقة.