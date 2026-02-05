"ولعت" بين المستقبل والجديد؟

A + A -

أصدر تيار المستقبل بيانًا جاء فيه:



يدعو "تيار المستقبل" قناة "الجديد" إلى تغليب الحقيقة على الاخبار الملفقة، بعد إصرارها المستغرب مجدداً على نشر أخبار لا تمت الى الحقيقة بصلة، على موقعها الالكتروني، على شاكلة الخبر المنشور بعنوان :" بعد الحديث عن اتفاق انتخابي بين أحمد الحريري وحزب الله.. إليكم خلفية الخبر"، على الرغم من النفي الواضح الذي أعلنه التيار بلسان أمينه العام أحمد الحريري للعواجل المنسوبة الى مصادر لبنانية على قناة "الحدث".

ورداً على الرد تشير قناة الجديد الى ان الخبر المذكور والذي اثار ضجة اعلامية ، قد تناولنا خلفيته واشرنا بوضوح الى نفي الطرفين للامر ..وليس في ذلك اي اصرار على نشر اخبار لا تمت الى الحقيقة بصلة او ملفقة على حد وصف رد المستقبل ..بل كان الوضوح على متن الخبر المذكور كافياً لدرء شائبة التلفيق المذكورة ولاعطاء الرواية تفاصيلها الوافية.