خطوة شديدة الخطورة... جنبلاط للاشتراكيين ممنوع "الغلط"!

الديار -

أكدت مصادر مطلعة ل "الديار" ان تعيين الجنرال في جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، غسان عليّان منسّقاً للتواصل مع الدروز في الشرق الأوسط، وضمنا لبنان، اثار ريبة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط، ووصف الخطوة امام زوراه بانها شديدة الخطورة. وفي هذا السياق، شهدت "كليمونصو" ما يشبه الاستنفار السياسي من قبل جنبلاط الذي اجرى مروحة اتصالات داخلية مع كوادر الحزب الرئيسية ، وتولى النائب تيمور جنبلاط جزءا من هذه الاتصالات، وكانت التعليمات واضحة" ممنوع التواصل مع العليان تحت اي ذريعة، والحذر مطلوب من طرق ملتوية يمكن ان يتم اللجوء اليها في هذا السياق، لذلك الحذر مطلوب، وممنوع "الغلط" لان الوضع دقيق للغاية.