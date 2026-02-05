لبنان أمام مفترق طرق؟

A + A -

الديار -أشارت مصادر مشاركة في جلسة استماع في الكونغرس، إلى ان الانطباع الذي خرج به الحاضرون بعد سلسلة نقاشات، خلاصته أن بعض من في الإدارة الأميركية يعتبر"خطوات الحكومة اللبنانية بطيئة، وهي لا تملك ترف الوقت، والمطلوب اجراءات عملية". علما ان المداخلات لم تقتصر على ملف "حصر السلاح"، بل طال الواقع السياسي في لبنان ومرحلة ما بعد "السلاح"، ونتائج الانتخابات النيابية المتوقعة، وتحقيق الاصلاحات، وكلها شروط اساسية لتواصل اميركا دعمها، متوقفة عند مداخلة رئيس لجنة شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجلس النواب الأميركي مايك مولر، الذي اعتبر ان "لبنان يقف على مفترق طرق"، لافتا إلى أنّ نفوذ حزب الله "تراجع بشكل كبير"، مشيرا إلى أنّ الفضل في ذلك يعود إلى حدّ كبير، حسب زعمه إلى "الإجراءات الإسرائيلية الحاسمة".