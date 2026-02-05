living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الديار: هيكل في واشنطن... زيارة غير عادية!

5
FEBRUARY
2026
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الديار: ميشال نصر-

 بكل المقاييس، لم تكن زيارة قائد الجيش العماد رودولف هيكل الى العاصمة الاميركية عادية، فهي جاءت بعد أخذ ورد رافق تأجيلها عشية سفره، والاهم انها تأتي في ظل توتر داخلي لبناني على عملية "حصر السلاح"، ودولي - اقليمي عنوانه السباق بين الاستعدادات العسكرية والمفاوضات السياسية بين واشنطن وطهران، والذي سيحسم بشكل او بآخر، ملفات المنطقة ومن بينها لبنان.

 

واضح حتى الساعة ان الزيارة جاءت ناجحة، بدليل مروحة اللقاءات التي عقدها هيكل، مع كل الجهات المقررة في الدولة الاميركية، وان قصد القيمون على الكونغرس، توجيه "رسالة ما" عبر جلسة استماع في الكونغرس، تم تأمين حشد كبير ونوعي لها، تكلم امامهم مجموعة من الشخصيات المعروفة بمواقفها المتشددة من الملف اللبناني، ابرزها: رئيس لجنة شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجلس النواب الأميركي مايك مولر، ونائب مساعد وزير الخارجية السابق لشؤون الشرق الادنى دايفيد شينكر، والتي تجمع اوساط الكونغرس على ان مداخلاتهم تركت أثرها الكبير على اصحاب القرار، وستساهم حتما في تحديد مسار الموقف الاميركي من بيروت خلال الفترة القادمة.

 

وتشير مصادر شاركت في الجلسة، ان الانطباع الذي خرج به الحاضرون بعد سلسلة نقاشات، خلاصته أن بعض من في الإدارة الأميركية يعتبر"خطوات الحكومة اللبنانية بطيئة، وهي لا تملك ترف الوقت ، والمطلوب اجراءات عملية". علما ان المداخلات لم تقتصر على ملف "حصر السلاح"، بل طال الواقع السياسي في لبنان ومرحلة ما بعد "السلاح"، ونتائج الانتخابات النيابية المتوقعة، وتحقيق الاصلاحات، وكلها شروط اساسية لتواصل اميركا دعمها، متوقفة عند مداخلة مولر، الذي اعتبر ان "لبنان يقف على مفترق طرق"، لافتا إلى أنّ نفوذ حزب الله "تراجع بشكل كبير"، مشيرا إلى أنّ الفضل في ذلك يعود إلى حدّ كبير، حسب زعمه إلى "الإجراءات الإسرائيلية الحاسمة".


ورأت المصادر الى أن توقيت عقد جلسة الاستماع، يحمل دلائل ورسائل سياسية بأن الموقف الاميركي لم يتغير، وان لا مساعدات بالمجان ما لم يلتزم لبنان بالشروط المطلوبة، في ظل "الاستياء الكبير" في الادارة من رفض السلطة اللبنانية لمحاولة اميركية جدية، هدفت لتأمين لقاء عسكري مباشر بين ضباط لبنانيين و"اسرائيليين" برعاية مباشرة من الادميرال براد كوبر، في مقر قيادة القيادة الاميركية الوسطى، وهو ما انعكس على اجواء اللقاءات، التي اقتصرت على الوفد العسكري اللبناني، الذي لم يضم ايا من الضباط اللبنانيين المشاركين في "الميكانيزم"، وممثل فرنسا فيها، وغياب الفريق الاسرائيلي.


واعربت المصادر عن اعتقادها بان عمر الميكانيزم بات بحدود اشهر معدودة، لن يتخطى شهر ايار، وان القرار حسم لجهة عودتها الى طابعها العسكري البحت، على ان يشارك المدنيون حصرا ولآخر مرة في اجتماع شباط. 

الديار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2026. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout