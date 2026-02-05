living cost indicators
عناوين الصحف ليوم الخميس 5 شباط 2026

 النهار: بارو في بيروت: مؤتمر باريس وتحييد لبنان خطة ما بين النهرين فور عودة قائد الجيش







 الأخبار: لبنان وسط العاصفة الأميركية
 إيران- أميركا: نعم للتفاوض... لا لـ "كرنفالات" الاستسلام







 الديار: واشنطن وطهران على حافة الحرب: تفاوض بلا ثقة والشكوك أكبر من التفاهم







 
 اللواء: سلام إلى الجنوب السبت.. وشكوى لبنانية على إسرائيل ضد رشّ المبيدات
رعد في بعبدا يكسر الجليد مع عون ويدعو للتعاون.. ورئيس الجمهورية يرأس الوفد إلى مؤتمر باريس







 البناء: الاجتماع الذي ألغي ثم عاد مجدداً: مسقط تستضيف الجمعة جولة تفاوض نووي | البرنامج الصاروخي شرط أميركي فرضته «إسرائيل» وألغته إيران غير آبهة بالحرب | رعد من بعبدا: معنيون بالحفاظ على مناخ الوحدة لا سيما ما يرتبط بإنهاء الاحتلال






 
 الجمهورية: المفاوضات نحو تفاهمات أو تسونامي
 الكونغرس يلتزم دعم الجيش بانتظار التنفيذ








 نداء الوطن: كلاهما فضيحة: المجلس الشيعي الأعلى إمّا انتخاب مُصادَر أو تعيين مقنّع








 المدن: التنازلات "تعقّد" حبل التفاوض.. ونتنياهو يترصد "على الكوع"








 l'orient le jour: Comment le Moyen-Orient s’est imposé dans la gestion du dossier iranien







 الأنباء الكويتية: الأنظار تتجه إلى دائرة كسروان - جبيل وخلط أوراق بين لائحتين
مصدر: اتصالات لتبريد الأجواء على طاولة الحكومة


