أسرار الصحف ليوم الخميس 5 شباط 2026

5
FEBRUARY
2026
 اللواء: أسرار

  لغز
 فُتحت ملفات مالية أمام القضاء المختص، من دون الكشف عن مآلها، سواءٌ حفظت أم لا تزال قيد التحقيقات.



   غمز
 نائب محسوب على «الثنائي» لم يطلب موعداً بعد لزيارة أيِّ من الرؤساء الثلاثة، لأسباب تعود له شخصياً..



  همس
 كشفت مصادر دبلوماسية أن الاتصالات العربية - اللبنانية أسفرت عن إعادة وصل ما انقطع بين جبهة لبنانية وبعبدا، ضمن مناخ مريح..





 البناء: خفايا وكواليس

 خفايا
قال مصدر دبلوماسي إقليمي في دولة معنية بمسار التفاوض الأميركي الإيراني إن واشنطن بعد الإحاطة التي تلقاها مبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو حول تداعيات اتفاق نووي جديد مع إيران على “إسرائيل” ووضعها في المنطقة قرّرت العودة إلى إضافة البرنامج الصاروخي الإيراني إلى المفاوضات والتهديد بإلغائها إذا رفضت طهران فأجابت طهران أن لا مانع من الإلغاء إذا كان التفاوض بالبرنامج الصاروخي غير الخاضع للتفاوض إطلاقاً بالنسبة لإيران. وعندما أبلغت واشنطن الدول الإقليمية المعنية بقرار إلغاء التفاوض وتحميل إيران المسؤولية تلقت طلبات صريحة من تسع دول معنية بعدم إلغاء المفاوضات وفي مسقط وفي الملف النووي حصراً ولو من باب التهدئة والتدرّج وبناء الثقة لمنع الحرب، وواشنطن لم تُجب بعد على هذه الطلبات بتحديد قرارها النهائي.

كواليس
أكد مرجع سياسي أن التعامل بعناية وحرص مع العلاقات بين رئيس الجمهورية وقيادة حزب الله يجري من الطرفين بمسؤولية عالية تأخذ بالاعتبار الظرف الحساس والخطير الذي تمرّ به المنطقة والمصلحة في تجنيب لبنان أي تداعيات، خصوصاً أن الاحتقانات التي تسبّبت بها مواقف إعلامية قد تحول أي سوء فهم إلى توترات لا تنسجم مع الحاجة الماسّة لمناخ الهدوء والروية. وقال المرجع إن الاجتماع بين رئيس الجمهورية ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد كان في هذا السياق خطوة مهمة ومفيدة وينتظر أن تترك بصماتها على أكثر من صعيد.

 

 

 

  نداء الوطن: أسرار

 توقف مراقبون عند البند 9 في جدول أعمال مجلس الوزراء والذي يتضمن "ملء المراكز الشاغرة في مصلحة السكك الحديد، وعددها 94، وعلى التعاقد مع ستة وعشرين" فيكون مجموع التوظيف في مصلحة السكك الحديد مئة وعشرين موظفًا.

 

تصاعد سخط كبير وغضب عارم في الشارع السُني، على خلفيّة السرعة في أحكام بحق تاجر المخدّرات نوح زعيتر بينما توجد "ملفات الإسلاميين" عالقة منذ أكثر من 15 عامًا ولأشخاص موقوفين بلا محاكمات.


استغرب سفير دولة كبرى، كيف يُصنَف النظام اللبناني دستوريًا كنظام ديمقراطي برلماني، فيما مجلس النواب لا ينعقد إلا "بالقطعة" وبعد تسويات مسبقة، في وقت يفترض أن تكون جلسات المناقشة العامة شبه يومية كما هي الحال في الأنظمة البرلمانية الحقيقية.

  
