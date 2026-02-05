living cost indicators
الأنباء الكويتية: مصدر وزاري: هناك خشية من أن يتحول اجتماع مجلس الوزراء إلى «حلبة» صراع وانقسام

5
FEBRUARY
2026
الأنباء الكويتية: كانت ارتفعت وتيرة المواقف التصعيدية والمتناقضة عشية طرح خطة حصر السلاح في منطقة شمال الليطاني على مجلس الوزراء بعد عودة قائد الجيش العماد رودولف هيكل من محادثات مكثفة في الولايات المتحدة الأميركية.

 

وقال مصدر وزاري لـ «الأنباء»: «مع إصرار أهل السلطة على استكمال حصرية السلاح على كامل الأراضي اللبنانية ليس فقط بدعم دولي، بل أيضا بتشديد وتحذير من ان أي دعم أو ثقة دولية ترتبط باستمرار هذا المسار وإنجازه ضمن السقوف الزمنية الممكنة، يخشى في المقابل إزاء رفض «حزب الله» ان يتحول اجتماع مجلس الوزراء إلى «حلبة» صراع وانقسام، وان تتعطل جراء ذلك قرارات الجلسة، أو تشهد انسحاب بعض الوزراء».

 

وتحدث المصدر عن «اتصالات حثيثة تجري في هذا المجال على أكثر من صعيد لتبريد الأجواء على طاولة الحكومة، مع توقع ظهور إشارات إقليمية حول الاتجاه اما إلى الحرب أو التسوية في المنطقة، وترجيح التسوية.

 

وهنا سيكون لبنان في صلب هذه المسألة، خصوصا ان المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، أجرى محادثات مطولة في إسرائيل تتعلق بجدول أعمال التفاوض الأميركي - الإيراني، وبالطبع كان لبنان في صلب هذه النقاشات».

الأنباء
