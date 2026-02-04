living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

شو الوضع؟ هيكل واصل لقاءاته في واشنطن... ومصالحة بين "الحزب" وعون في بعبدا

4
FEBRUARY
2026
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
من واشنطن إلى بيروت فطهران، ملفاتٌ متقاطعة، ونتائج المسارات مترابطة. ففي واشنطن مراقبة أميركية حثيثة لخطة حصر السلاح في شمال الليطاني، وفي كل من طهران وبيروت ترقبٌ للمفاوضات الأميركية – الإيرانية، الأدق في مسار الصراع والتقاطع منذ عودة الخميني من منفاه الباريسي وتوليه السلطة.
في هذا الوقت، وفيما تتباعد المواقف بين حزب الله والدولة اللبنانية، سُجلت اليوم في بعبدا مصالحة بين حزب الله ورئيس الجمهورية، في زيارة رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة"، وهي الأولى منذ القطيعة التي سُجلت على أثر مقابلة الرئيس ودعوته "الحزب" إلى التعقل.

فبعد لقاء قصير مع الرئيس جوزف عون، أعلن النائب محمد رعد، وهو الشهير بانتقاء عباراته، أن الإجتماع كان صريحاً ومسؤولاً. وإذ أشار رعد إلى أن "لكل من موقعه الحق في التعبير عن وجهة نظره وموقفه"، شدد على أن "اللبنانيين معنيون اليوم بالتماسك اكثر من اي وقت مضى وان نعالج اوضاعنا بالحوار والتعاون". وأكد أنه تم الإتفاق "على مواصلة التلاقي والتشاور لتحقيق الاهداف والاولويات"، وقال "إننا في موقعنا في حزب الله نؤكد من قصر بعبدا وبعد لقائنا أننا حريصون على التفاهم والتعاون لما فيه تحقيق أهداف اللبنانيين جميعاً بدءاً من انهاء الاحتلال وإطلاق الأسرى وتعزيز الاستقرار".
وفي المقابل، سجل لقاء على خط نقيض من حزب الله، بين رئيسس الجمهورية والنائب ملحم رياشي موفداً من رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع.

وفي واشنطن، كانت سلسلة لقاءات بارزة لقائد الجيش العماد رودولف هيكل الذي شارك في اجتماع أمني في مقر المخابرات المركزية CIA.كما اجتمع هيكل ببرودي عطالله، المستشار الحكومي الخاص المعني بملفات التهديدات العابرة للحدود ومكافحة الإرهاب، وماكس فان أميرونغن، مدير ملف تمويل مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي الأميركي.

وفي المواقف أيضاً أعلن المطارنة الموارنة بعد ادجتماعهم الشهري "شجبَ الحملات المُعيبة على الحكم والحكومة، والتي لا تجني منها البلاد سوى مزيدٍ من التشرذم والتفكُّك، وأسف المطارنة "على الاحتدام المُتدرّج للخطاب السياسي قبيلَ أشهرٍ من موعد الانتخابات النيابية".
ميشال أبو نجم,
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2026. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout